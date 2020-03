საქართველოს მასშტაბით კარანტინი გამოცხადდა



საქართველოს მასშტაბით კარანტინი გამოცხადდა 21:00 საათიდან დილის 06:00 საათამდე, იმუშავებს მხოლოდ აფთიაქები საქართველოს მასშტაბით კარანტინი გამოცხადდა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი გახარიამ მთავრობის ადმინისტრაციაში, ბრიფინგზე განაცხადა. საკარანტინო რეჟიმი ახალი კორონავირუსის გავრცელების საპრევენციო ღონისძიებების ფარგლებში იქნა შემოღებული. „მივიღეთ გადაწყვეტილება საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში ზომების მნიშვნელოვანი გამკაცრების შესახებ. ჩვენ ვაცხადებთ ფაქტობრივად საყოველთაო კარანტინს, რომელიც ხვალ, 31 მარტს, დილის 08:00 საათიდან დაიწყება“, – განაცხადა გიორგი გახარიამ. კარანტინის გამოცხადება გამოწვეულია იმით, რომ COVID-19 ვირუსით დაინფიცირებულთა რაოდენობამ საქართველოში მიაღწია 100 ადამიანს. სრულიად იკრძალება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით , მათ შორის მეტროთი გადაადგილება . გადაადგილება დაშვებულია კერძო ტრანსპორტით და ტაქსით (მხოლოდ 3 მგზავრი).

, . გადაადგილება დაშვებულია კერძო ტრანსპორტით და ტაქსით (მხოლოდ 3 მგზავრი). იკრძალება სამზე მეტი ადამიანის თავშეყრა, გარდა სასურსათო მაღაზიებისა და აფთიაქებისა, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს 2 მეტრიანი დაცილება.

ადამიანის თავშეყრა, გარდა სასურსათო მაღაზიებისა და აფთიაქებისა, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს 2 მეტრიანი დაცილება. აკრძალულია 70 წელს გადაცილებული მოქალაქეების სახლიდან გასვლა , გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ისინი მიდიან უახლოეს სასურსათო მაღაზიაში, აფთიაქში ან სამედიცინო დაწესებულებაში.

, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ისინი მიდიან უახლოეს სასურსათო მაღაზიაში, აფთიაქში ან სამედიცინო დაწესებულებაში. ნებისმიერ მოქალაქეს ქალაქში გადაადგილების დროს უნდა ჰქონდეს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

31 მარტიდან იმოქმედებს კომენდანტის საათი 21:00-დან დილის 6 საათამდე. კომენდანტის საათის დროს იზღუდება ტრანსპორტით გადაადგილება და იმუშავებენ მხოლოდ აფთიაქები.

ყველა რეგიონში შეიქმნება შტაბები , რომლებიც გაუწევენ კოორდინაციას და მომსახურებას ყველა საწარმოს, რომლებიც გააგრძელებენ ფუნქციონირებას.

, რომლებიც გაუწევენ კოორდინაციას და მომსახურებას ყველა საწარმოს, რომლებიც გააგრძელებენ ფუნქციონირებას. შეიქმნება მთავრობის ცხელი ხაზი 144, რომელიც იქნება უფასო, რომელიც სრულ კოორდინაციას გაუწევს მოქალაქეებს ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება საგანგებო მდგომარეობას. Share this: ბეჭდვა

