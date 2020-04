1989 წლის 9 აპრილის ღამის გახსენება



პაატა ბუხრაშვილი – 1989 წლის 9 აპრილის ღამის გახსენება კვლავ და კვლავ, მავანთა მიერ (და ვიცით საიდანაც მოდის ეს ყოველივე) ხმიანდება, რომ 1989 წლის 8/9 აპრილის ღამე ეს იყო ,,ტრაგედია” და რომ ,,ამ ღამეს ძირითადად ქალები იმიტომ შეეწირენ, რომ მამრები გარბოდნენ კუდამოძუებულნი“ როგორც ყოველივე ამის შემსწრე და მონაწილე აქციებისა 4 აპრილიდან, მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ – ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი სადამსჯელო აქცია ქართველი ერის წინააღმდეგ – ყველა დამერწმუნება, რომ სსრკ საჯარისო დანაყოფებმა შემოსვლა დაიწყეს 6-7 აპრილიდან; განლაგებული იყვნენ სპორტის სასახლესთან, ვაკის სტადიონზე, ავლაბარში სტადიონზე და სხვა ადგილებზე. 8 აპრილს, დილით უკვე მათ ჰქონდათ მცდელობა სასტუმრო ,,ივერია”-ს მხრიდან მთავრობის სახლისკენ მოძრაობისა – ბმპ-ს ხალხი დაუწვა (კოკა გაწერელია და სხვები) ფოსტის წინ, გამზირზე (იქ, სადაც დღეს ,,სმარტია”). უკვე 7/8 აპრილის ღამიდან ახალგაზრდები ვმორიგეობდით მთავრობის სახლის მიდამოებთან ღამისთევით და ვენაცვლებოდით ერთიმეორეს, რადგანაც ველოდით დარბევას. მაგ. გპი-ის სტუდენტების ჯგუფი ღამეს ათევდა გალერეის კიბეებზე – ის ღამე ათიეს ჩემმა ძმამ George Bukhrashvili და მისმა ჯგუფელებმა; მეორე დღეს, ოჯახიდან მე ჩავენაცვლე – დედა ერთად არ გვიშვებდა, რაიმე რომ მოხდეს, ერთად შეაკვდებითო; წინააღმდეგობისთვის ვიყავით მზად – გვქონდა სოდიანი წყლით სველი ნაჭრები (ცრემლსადენი გაზის საწინააღმდეგოდ), ზოგს ჩაფხუტები (მაგ. zurab tskvitinidze), ქაშუეთის კედელთან იყო ქვის გროვები და არმატურის ნაჭრები და ა.შ. უშუალოდ 9 აპრილს 4 სთ. 05 წთ-ზე, როდესაც დაიწყო ბტრ-ების სვლა მაშინდელი ,,ლენინის მოედნიდან” ვიმყოფებოდი იმ ადგილზე, სადაც დღეს დგას 9 აპრილის მემორიალი, განათების ბოძთან. ჩემთან ერთად იმყოფებოდნენ Beso Mikelaishvili და ზაზა ხინთიბიძე. პირველი წამებიდანვე ვუწევდით წინააღმდეგობას ფარებაფარებულ ჯარის ნაწილებს. ჩვენს წინ აშხაპუნებდნენ გაზის ბალონებს; სრულიად შემთხვევით, დარბევამდე ცოტა ხნით ადრე მე და ზაზა ხინთიბიძემ დავლიეთ არაყი (წამოწვიმა, აცივდა და მორიგე გასტრონომში, ახლა რომ ჭურჭლეულის მაღაზიაა, ვიყიდეთ სასმელი გასათბობად)- აღმოჩნდა, რომ სპირტი ანტიდოტი ყოფილა (ჯარისკაცები ყველანი იყვნენ ნასვამები – შემიძლია დავიფიცო; არ მავიწყდება მათი სუნი – არყისა და ჭუჭყიანი შინელებისა) და ამიტომ არ იმოქმედა ჩვენზე (და სხვა მამაკაცებზეც, ვისაც მიღებული ჰქონდა სასმელი, თუმც მთვრალი არავინ ყოფილა, გამომდინარე საქმის სერიოზულობიდან) იმ გაზმა. აქციის მონაწილე ქალები კი არ იყვნენ ნასვამები – ქართველი გოგონები იმ დროს, დღევანდელებისგან განსხვავებით, სასმელს არ ეტანებოდნენ. ალბათ, ამიტომაც დაზარალდნენ მამაკაცებზე მეტად. 9 აპრილი, 2020 Share this: ბეჭდვა

