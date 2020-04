გულიკო საბაძე – გილოცავთ ლაზარეს აღდგინებას!



გულიკო საბაძე – გილოცავთ ლაზარეს აღდგინებას! ღვთის განგებით მოხდა ისე, რომ სწორედ დღევანდელ დღეს, ლაზარეს შაბათს მომიწია IX კლასის გეომეტრიის ელექტრონული გაკვეთილებისათვის მინდა ჩემს ლაზარეს მივულოცო ანგელოზის დღე და ლაზრეს სახელით ეს მასალა ვაჩუქოთ ქართველ მოსწავლეებს, რაც ძალიან გაუადვილებთ გეომეტრიის დამოუკიდებლად შესწავლას. როგორც ლაზარე აღადგინა უფალმა მკვდრეთით, ისე აღსდეგება საქართველოც! სწორედ ამას მიგვანიშნებდა ბატონი ზვიად გამსახურდია “საქართველოს სულიერ მისიაში”. გილოცავთ ბზობას, დამდეგ აღდგომას! გისურვებთ აღდგენილ, გამარჯვებულ, გამთლიანებულ საქართველოში ცხოვრებას ყველა ლაზარეს, საქართველოს მომავალ თაობას! უფალი გფარავდეთ! 11.04.2020 Share this: ბეჭდვა

ელფოსტა

Facebook

Related

This entry was posted on აპრილი 11, 2020 at 11:53 PM and is filed under 2020, საქართველო-Georgia. Tagged: გეომეტრია, გულიკო საბაძე. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.