აშშ–ში შავკანიანები თეთრკანიანებს 18 ჯერ უფრო ხშირად კლავენ



შავი რასიზმის ქვეყანა: აშშ–ში შავკანიანები თეთრკანიანებს 18 ჯერ უფრო ხშირად კლავენ, ვიდრე პირიქით შავი რასიზმის ქვეყანა: აშშ–ში შავკანიანები თეთრკანიანებს 18 ჯერ უფრო ხშირად კლავენ, ვიდრე პირიქით ავსტრალიელი მკვლევარის ნილ შეჰანის თქმით, შეერთებულ შტატებში შავკანიანთა მიერ მოკლული თეთრების რაოდენობა 18-ჯერ მეტია, ვიდრე თეთრების მიერ მოკლული შავკანიანთა რაოდენობა. ათიდან ცხრა დანაშაული რასობრივ ნიადაგზე, ჩადენილია შავკანიანების მიერ თეთრკანიანთა წინააღმდეგ! მიუხედავად ამისა, თუ გადახედავთ ამერიკულ მედიას, ნახავთ სრულიად განსხვავებულ სურათს. როდესაც ვიჩიტაში, კანზასში, ორი ბანდიტი შეიჭრა ერთერთ სახლში, გაძარცვა ხუთი მოსახლე, გააუპატიურა ქალები და შემდეგ ყველას ესროლეს ზურგში, ეს აბსოლუტურად არ იყო საინტერესო ეროვნული მედიისთვის, რადგან მსხვერპლები თეთრები იყვნენ, მკვლელები კი ორი შავკანიანი ძმა, რეგინალდი და ჯონათან კერი. მკვლელები დაიჭირეს, რადგან ერთი მსხვერპლი გადარჩა. შიშველი ქალი, ზურგში ტყვიით, გაიქცა ქუჩაში, რითიც ყურადღება მიიპყრო. სხვათა შორის, ქვეყანაში განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი დანაშაულის 64 პროცენტი შავკანიანებზე მოდის, თუმცა ისინი ოთხჯერ ნაკლები არიან თეთრებზე. ახლა კი – ყურადღება! მიუხედავად იმისა, რაც ზემოთაა ნათქვამი, ამერიკის ციხეებში პატიმართა უმეტესი ნაწილი „საზიზღარი ფერმკრთალები“ არიან. ისინი შეადგენენ მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობის 60 პროცენტს. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. ლიბერალური მედია და ისეთი ორგანიზაციები, როგორიცაა Black Lives Matter (”შავების ცხოვრება მნიშვნელოვანია”) ბლოკავს ინფორმაციას შავკანიანების მიერ თავად შავკანიანების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის შესახებ. თუ ერთი ნეგრო სცემს მეორეს, ეს, სავარაუდოდ, მათი პირადი საქმეა. ამასთან, იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ დადასტურებული მონაცემებით, შეერთებულ შტატებში აფროამერიკელები კლავენ, ძარცვავენ და აუპატიურებენ ერთმანეთს უფრო ხშირად, ვიდრე უმრავლესობა მსოფლიოს ყველაზე ჩამორჩენილ ქვეყნებში. 2014 წლიდან 2016 წლამდე ჩატარებული კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ამ პერიოდში შავკანიანმა მოკლა იმდენი მისიანი, რამდენიც არ განადგურებულა ლინჩების მთელი პერიოდის განმავლობაში, 1882 წლიდან 1968 წლამდე! რასიზმია? და ვინ არის დამნაშავე? შავკანიანთა მიერ ჩადენილია: 14-ჯერ მეტი მკვლელობა;

9-ჯერ მეტი გაუპატიურება;

19-ჯერ მეტი შეიარაღებული ძარცვა;

8-ჯერ მეტი ხულიგნური თავდასხმა;

18 წლამდე ასაკის შავკანიანები 12-ჯერ უფრო ხშირად კლავენ ადამიანებს, ვიდრე მათი თეთრი თანატოლები.

