რამაზ ხეცურიანი: ტვინს გააჩნია ისეთი შესაძლებლობები, რაც ევოლუციის შედეგი არ უნდა იყოს! 100 მილიარდი ნეირონიდან ერთმანეთს არცერთი არ ჰგავს. ისინი ერთმანეთთან კავშირებს დამოუკიდებლად ამყარებენ, ინფორმაციებს ცვლიან და თითქოს, ელაპარაკებიან კიდეც ერთმანეთს… გვჯერა, რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას თავად ვიღებთ? სინამდვილეში, მოქმედების გადაწყვეტილებას ტვინი იღებს 0,3 წამით ადრე, ვიდრე ამის შესახებ ჩვენს ცნობიერს ატყობინებს. შეუძლებელია სწავლობდე ტვინის მუშაობას და არ ირწმუნო სამყაროს უზენაესი არქიტექტორის არსებობა – ამ სიტყვებით დაიწყო ჩვენთან საუბარი სამედიცინო უნივერსიტეტის ყოფილმა რექტორმა, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორმა, ნორმალური ანატომიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, პროფესორმა რამაზ ხეცურიანმა: – უხსოვარი დროიდან მიაჩნდათ, რომ ტვინის იყო სისხლის გამაგრილებელი ორგანო. შემდეგ, ანატომიის მამამთავარმა ჰეროფილემ განაცხადა – სისხლის გაგრილებასთან ერთად, ტვინი მოძრაობის კოორდინაციაშიც გვეხმარებაო. ტვინის შესწავლისთვის უამრავი ნობელის პრემია გაიცა, მაგრამ მხოლოდ თანამედროვე ტექნიკურმა პროგრესმა მოგვცა საშუალება, ეს ორგანო სულ სხვა კუთხით დაგვენახა. მეცნიერები დღითიდღე რწმუნდებიან, რომ ტვინი ადამიანის ორგანიზმში თავად განაგებს ყველაფერს და 0,3 წამით ადრე ღებულობს გადაწყვეტილებას, ვიდრე ამ გადაწყვეტილების შესახებ ჩვენ გავიფიქრებთ. გამოდის, 0,3 წამით წარსულში ვცხოვრობთ და აწმყო გვგონია! ვინ ვართ ამ დროს ჩვენ? ჩვენ მხოლოდ ტვინის ბრძანებებს ვასრულებთ, ანუ, ადამიანის სხეული მის ხელში მხოლოდ მანიპულატორია და სინამდვილეში, ტვინი კი არ გვეკუთვნის ჩვენ, არამედ ჩვენ ვეკუთვნით ამ ორგანოს! სრულად: https://iberiana.wordpress.com/health/khetsuriani/ Share this: ბეჭდვა

