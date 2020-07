ბელორუსში „ვაგნერის“ დაქირავებული მკვლელები დააკავეს



ბელორუსში „ვაგნერის“ დაქირავებული მკვლელები დააკავეს მინსკის განცხადებით, 30 რუსი პირი, რომელიც მათ ბელარუსში დააკავეს, „ტერორისტულ აქტს“ გეგმავდა. განცხადება ქვეყნის უსაფრთხოების საბჭოს სახელმწიფო მდივანმა ანდრეი რაუკოვმა გააკეთა. რაუკოვმა თქვა, რომ დაახლოებით კიდევ 200 დაქირავებული მებრძოლი იმყოფება ბელარუსის ტერიტორიაზე და რომ სამართალდამცავები მათ ეძებენ. მინსკის განცხადებით, 30 რუსი პირი, რომელიც მათ ბელარუსში დააკავეს, „ტერორისტულ აქტს“ გეგმავდა. განცხადება ქვეყნის უსაფრთხოების საბჭოს სახელმწიფო მდივანმა ანდრეი რაუკოვმა გააკეთა. რაუკოვმა თქვა, რომ დაახლოებით კიდევ 200 დაქირავებული მებრძოლი იმყოფება ბელარუსის ტერიტორიაზე და რომ სამართალდამცავები მათ ეძებენ. ლუკაშენკო, რომელიც ხელისუფლებაში ყოფნის 26 წლის განმავლობაში კრემლის მხარდაჭერას და სუბსიდიებს ეყრდნობოდა, მოსკოვს მას შემდეგ აკრიტიკებს, რაც გასულ წელს მინსკმა უარი განაცხადა რუსეთთან უფრო მჭიდრო ინტეგრაციაზე, რასაც კრემლის მიერ ბელარუსისთვის ნავთობისა და გაზის გაძვირება მოჰყვა.

