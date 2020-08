სომეხი ბოევიკების მიერ ლაზების გენოციდი



სომეხი ბოევიკების მიერ ლაზების გენოციდი: ისტორიის შეგნებულად დავიწყებული გვერდები 10 იანვარი უნდა იყოს ტრაგიკული თარიღი ქართველი ხალხის ისტორიაში. ამ დღეს, 100 წლის წინ, რუსეთის არმიამ დაიწყო ერზრუმის შეტევითი ოპერაცია. ერზრუმის ოპერაციისა და შემდგომ ტრაბზონის ოპერაციის შედეგების შემდეგ, რომელიც ცოტა მოგვიანებით დაიწყო, ფრონტის ხაზი გადაიწია სამხრეთით და დასავლეთით დაახლოებით 300-400 კილომეტრზე და რუსეთის არმიამ დაიპყრო ერზრუმი, რიზე, ტრაბზონი, ასევე უზარმაზარი ხაზი ამ ქალაქებს შორის. რუსული ოკუპაციის ზონაში იყო ქართველი მუსულმანებით დასახლებული ათობით სოფელი (ძირითადად ლაზები) და თუ სამოქალაქო მოსახლეობა, როგორც წესი, არ განიცდიდა რეგულარულ რუსულ არმიას, ეს არ შეიძლება ითქვას მშვიდობიანი მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე, რუსული არმიის წინა ფრონტზე მოძრავი სომეხი ბოევიკების რაზმებისგან. ერზურუმისა და ტრაპიზონის ოპერაციების შემდეგ, ეგრეთ წოდებული „დიდი სომხეთისთვის“ ზღვის გაწმენდის მიზნით, სომეხმა დაშნაკებმა გაანადგურეს თურქული და ქართული სოფლები, რომლებიც მდებარეობენ აღმოსავლეთ თურქეთის და შავი ზღვის სანაპიროებს შორის. ამავე დროს, ამართლებდნენ თავიანთ ველურ სისასტიკეს რუსეთთან და დასავლეთთან, “შურისძიებით”, ე.წ “1915 წელს ოსმალეთის იმპერიის წინააღმდეგ განხორციელებული სისასტიკის“ გამო. სრულად: https://iberiana.wordpress.com/armenia-georgia/lazebis-genocidi/ Share this: ბეჭდვა

ელფოსტა

Facebook

Related

This entry was posted on აგვისტო 3, 2020 at 5:50 PM and is filed under 2020, Armenia. Tagged: გენოცისი, ერზერუმი, ლაზები, ტრაპიზონი. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.