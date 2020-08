ანა მიქაუტაძე – ქართველებო! ახლა მაინც გამოფხიზლდით!



ანა მიქაუტაძე – ქართველებო! ახლა მაინც გამოფხიზლდით! 28 წელია ყვლეფენ საქართველოს ბიუჯეტს, ყიდიან უძრავ-მოძრავ საგანძურს, სპობენ ტყეებს და მთებს. ეს ურცხვი, ფულზე სულგაყიდულები ყველა ხერხით ცდილობენ, პოლიტიკურ არენას არ ჩამოშორდნენ, უმრავლესობაში თუ უმცირესობაში- რა მნიშვნელობა აქვს მათთვის. ისინი ყველანი 1991-1992 წლების პუტჩის შვილები არიან და ერთმანეთის ტყავს არასოდეს დაგლეჯენ. ვითომ რუსულ ოკუპაციას რომ აპროტესტებენ! არადა, აქვე, ქვემო ქართლში რუსული RMG ეზიდება ჩვენს ოქროს, სპილენძს და იმ 8-9 ლითონსაც, თან რომ მოჰყვება მათ, ამავდროულად, სპობს, თხრის, წამლავს ათასობით ჰექტარ მიწას, ოდესღაც საქართველოს რომ კვებავდა! სულ რაღაც 10-15 წლის მერე ალბათ, ბუნებრივი რესურსების მთელი მარაგიც ამოიწურება, ის ე.წ. 3000 მუშაც უმუშევარი დარჩება. ტყით დაფარული მთების მაგივრად უზარმაზარი კრატერები, სამაგიროდ, ნაყოფიერ მიწებზე ფუჭი ქანებით ხელოვნურად შექმნილი მთები გაჩნდება, საიდანაც მუდმივი საფრთხე ექნება გარემოსა და ადამიანებს. დასავლეთ საქართველოს კი ჭიათურის, ზესტაფონის, ტყიბულის დამაბინძურებლები დაწამლავს, სვანეთის, აჭარისა და რაჭის მთებსაც შეესივნენ ოქროსმაძიებლები! ქართველებო! ახლა მაინც გამოფხიზლდით და არჩევნებში არ მისცეთ ხმა იმ პოლიტიკოსებსა და პარტიებს, რომლებიც 1992 წლიდან ერთხელ მაინც ყოფილან პარლამენტში! გამოფხიზლდით! საქართველო და თქვენი შვილების მომავალი თქვენი დასაცავია! არ შეშინდეთ! იაზროვნეთ! Share this: ბეჭდვა

