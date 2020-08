ანა მიქაუტაძე – არ მივცეთ უფლება არავის, რომ ამოწუროს ჩვენი ბუნებრივი რესურსების მარაგი და მოგვისპოს მთელი ეკოსისტემა



ანა მიქაუტაძე – არ მივცეთ უფლება არავის, რომ ამოწუროს ჩვენი ბუნებრივი რესურსების მარაგი და მოგვისპოს მთელი ეკოსისტემა საქართველომ ხელმოწერით დაადასტურა, რომ დაადგა მდგრადი განვითარების კურსს. თუ რას გულისხმობს მდგრადი ეკონომიკური განვითარება, ეს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის, ასევე ეკონომიკის სამინისტროს ვებ გვერდზეც წერია. (ეწერა და იმედია, არ წაშლიდნენ). მდგრადი ეკონომიკური განვითარების აუცილებლობამდე ევროპული ქვეყნების გონიერი ლიდერები მივიდნენ მას შემდეგ, რაც ცხადად დაინახეს, რომ ზოგიერთი ტიპის წარმოებას შეუძლია სულ რამდენიმე წელიწადში შეცვალოს ასეულ ათასობით წლის განმავლობაში ჩამოყალიბებული ეკოსისტემა და კლიმატი. ეს კი შეუქცევადი პროცესების განვითარების დაწყებას იწვევს. ეკოსისტემის ასეთი დეგრადირება კი უარყოფით გავლენას ახდენს მთელ ცოცხალ სისტემაზე და, მათ შორის, ადამიანზეც. ფართომასშტაბიანი სამთომოპოვებითი სამუშაოების შედეგად ისპობა გარემო და ამავე დროს ბუნებრივი რესურსების სრულად ამოღება ხდება. რა სარგებლობა მოაქვს ამას საქართველოსთვის? დასაქმებულია 3000 ადამიანი, ბიუჯეტში შედის თანხები, RMG საქველმოქმედო პიარ-აქციებს ატარებს მუნიციპალიტეტში, თანხებს რიცხავს ეკლესიების რესტავრაციისთვის, სოლიდურად აფინანსებს სახელისუფლებო პარტიას. მაგრამ რამდენიმე წლის მერე ამოიწურება მილიონობით წლის განმავლობაში დედამიწის ქერქში დაგროვილი ბუნებრივი რესურსების მარაგი! RMG დახურავს წარმოებას, უმუშევარი დარჩება იქ იმ დროისთვის დასაქმებული ყველა დასაქმებული, რეკულტივაციასაც აღარ გააკეთებს. წავა და დაგვიტოვებს უზარმაზარ კარიერულ კრატერებს, ფუჭი ქანების სანაყაროებს, განადგურებულ მწვანე საფარს. გაიხსენეთ, რა ფართობისაა RMG-ის სალიცენზიო ტერიტორია ჯამში საქართველოს მასშტაბით?- ეს უზარმაზარი ფართობი გადაიქცევა უნაყოფო მკვდარ ტერიტორიად. და ეს მაშინ, როცა მთელ მსოფლიოში უკვე აშკარააა სასმელი წყლისა და საკვები პროდუქტის დეფიციტი. მოვა დრო საქართველოში, როცა პურს ოქროს ფასი დაედება. ამაზე ვიფიქროთ, 10-20 წლით წინ გავიხედოთ, თქვენ – დღევანდელი ხელისუფლება ხართ პასუხისმგებელი არა მარტო დღევანდელ მდგომარეობაზე, არამედ თქვენ მიერ დღეს მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგებზე, რაც მომავალში ნათლად გამოჩნდება! რუსეთი რომ ოკუპანტია, ეს მხოლოდ გორის რაიონში გავლებულ მავთულხლართებთან კი არ უნდა დააფიქსიროთ. RMG-ც იმ ოკუპანტი რუსეთის კომპანიაა, რომელიც ოკუპანტი რუსების დირექტივებით მუშაობს, მიაქვს ჩვენი ბუნებრივი წიაღისეულის მილიონობით წლის განმავლობაში წარმოქმნილი მარაგები და აკოტრებს საქართველოს! ჩემი პოზიცია მკვეთრია – არ მივცეთ უფლება არავის, რომ ამოწუროს ჩვენი ბუნებრივი რესურსების მარაგი და მოგვისპოს მთელი ეკოსისტემა. ამჟამად კომპანია RMG ემზადება ხრამის ხეობაში ე.წ. “ბნელი ხევის” ტერიტორიაზე არსებული საბადოს ათვისებისთვის. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სულხან-საბა ორბელიანის სახლ-მუზეუმის, ხულუტის ციხისა და ფიტარეთის მონასტრის სტუმრებს ხრამის ხეობის ლამაზი სურათის ნაცვლად ღია კარიერების ხილვა მოუწევთ, სოფელ ტანძიისა და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობა დაპირებულ სამუშაოსთან ერთად მძიმე ლითონებით დაბინძურებულ ჰაერსა და ნიადაგებს მიიღებს, საყდრისის ბედს გაიზიარებს ამ ტერიტორიაზე არსებული შეუსწავლელი არქეოლოგიური ძეგლები. მე კარგად მახსოვს, საყდრისის კომიტეტი ხელისუფლების წინაშე აყენებდა კიდევ ორ მოთხოვნას: დათვლილიყო ბოლოსდაბოლოს იმ ზიანის რაოდენობა, რაც 2016 წლის ზედამხედველობის ინსპექტირების აქტების მიხედვით RMG-მ მიაყენა გარემოს და ჩატარებულიყო ეპიდემიოლოგიური კვლევა. (აქვე აღვნიშნავ, რომ ქვემო ქართლში ეპიდკვლევა 2000 წელს უკვე ჩატარდა რომელმაც დაადასტურა, რომ სამთო-მოპოვებითი სამუშაოების ღია კარიერული მეთოდები მეტად მავნე გავლენას ახდენს ადამიანთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და ეს ნახსენებია “მწვანე ალტერნატივის” ერთ-ერთ სახელმძღვანელოშიც). ანა მიქაუტაძე საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტთან არსებული ქვემო ქართლის რეგიონში გარემოს დაბინძურების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის წევრი 13.08.2020 Share this: ბეჭდვა

