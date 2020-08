მხატვარ ვახტანგ ნოდიას წამების და მკვლელობის ისტორია



მხატვარ ვახტანგ ნოდიას წამების და მკვლელობის ისტორია დაუჯერებელი ამბავი, 1993 წელს, დამოუკიდებელ საქართველოში მხატვარს ხელი მოკვეთეს მხოლოდ იმის გამო, რომ მან ზვიად გამსახურდიას პორტრეტი შეასრულა. ეს ამბავი დღემდე არ გამოუძიება არცერთ უწყებას, არ შეუფასებია არცერთ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციას.. გადავემის წამყვანი გიორგი კალანდია გადაცემში მონაწილეობს კახა კუკავა Share this: ბეჭდვა

ელფოსტა

Facebook

Related

This entry was posted on აგვისტო 13, 2020 at 10:17 PM and is filed under 1993. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.