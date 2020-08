ირანიდან სომხების ჩამოსახლების ისტორია სამხრეთ კავკასიაში



ირანიდან სომხების ჩამოსახლების ისტორია სამხრეთ კავკასიაში 1828 წლის 22 თებერვალს ირანის დასავლეთ ნაწილში იგივე აღმოსავლეთ აზერბაიჯანში, თავრიზის მახლობლად მდებარე თურქმენჩაიში საზავო ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი. ამ ზავის თანახმად დასრულდა რუსეთ–ირანის ომი (1826–1828) რუსეთის გამარჯვებით. საზავო ხელშეკრულებაში წარმოდგენილ მთელი რიგი მუხლებიდან განსაკუთრებით ერთმა მუხლმა ითამაშა მნიშვნელოვანი როლი ისტორიულ მიმდინარეობაზე. თურქმენჩაის მეოთხე მუხლის თანახმად: სპარსეთმა რუსეთს უბოძა ერივანის სახანო (დღევანდელი ცენტრალური სომხეთი), ნახიჩევანის (დღევანდელი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ნახიჩევანის ავტონომია), თალიშის სახანო (სამხრეთ–აღმოსავლეთი აზერბაიჯანი) და ორდაბადისა და მუღანის რეგიონები. მუხლში კვლავ მოხდა გამეორება რუსეთის მიერ გულისტანის ხელშეკრულებაში ჩადებული დაშვებებისა. ზავის პირობების გათვალისწინებით გეგმა იყო შეთავაზებული რუსეთის გენერალიტეტისგან – ირანში მცხოვრები ქრისტიანების, კერძოდ ასირიელებისა და კავკასიის ალბანელების სამხრეთ კავკასიაში (დღევანდელი სომხეთის ტერიტორიაზე) დასახლება. პროცესებში აქტიურად იღებდნენ მონაწილეობას სომხური წარმომავლობის ლაზარევები (ლაზარიანები). ლაზარიანმა სხვა სომხური წარმომავლობის სამხედრო პირებთან ერთად – მოსე არღუტინსკისთან, ალექსანდრე ხუდაბაშევთან ერთად ყველაფერი გააკეთეს ასირიელების და ალბანელების მაგივრად სომხები დასახლებულიყვნენ სამხრეთ კავკასიაში. 1928 წელს დაიწყო პროცესი 40 000 სომეხის კავკასიაში ჩასახლებისა ირანის ქალაქ მარაღადან (აღმოსავლეთ აზერბაიჯანის პროვინცია ირანში) ერივანში (დღევანდელი ერევანი), ნახიჩევანსა და მთიან ყარაბაღში…. სრულად: https://iberiana2.wordpress.com/armenia/from-iran/ Share this: ბეჭდვა

