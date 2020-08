RMG-ის ოქრო და სიცოცხლე სიკვდილის ფასად



გოჩა მირცხულავა – RMG-ის ოქრო და სიცოცხლე სიკვდილის ფასად შიდა ქართლში ჩემი ვოიაჟის მიზანი რამდენიმე ხნის წინ ერთი ადგილობრივი მოსახლის მიერ გამოთქმული გულისწყრომა იყო: „ვიწამლებით, გვსპობენ, ნადგურდება უნიკალური ფლორა და ფაუნა და ამას ყურადღებას არავინ აქცევს"… რამდენიც არ უნდა იმართლოს თავი კომპანიამ, რომ იგი იცავს ოქროს მოპოვების სტანდარტებს, გარემოზე ზემოქმედება და მიყენებული ზიანი არის უდიდესი . აღნიშნულს ადასტურებს საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის მიერ სამუშაო ჯგუფის შექმნა (საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის განკარგულება #7, 2018). მართალია, სამუშაო ჯგუფმა საკმაოდ მოხერხებულად აუარა გვერდი კომპანიის მიერ ადგილობრივ მოსახლეობაზე მიყენებულ უარყოფით სოციალურ-ეკონომიკურ ზემოქმედებას და მნიშვნელოვანი აქცენტები არ გააკეთა გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების გრძელვადიან შედეგებზე, თუმცა ამის მიუხედავადაც კი ისინი იძულებული გახდნენ, საკმაოდ სოლიდური და კომპანიისთვის ანგარიშგასაწევი, ადეკვატური გააზრების შემთხვევაში უმძიმესი დასკვნა დაედოთ. პირადად ჩემთვის შოკი იყო, რაც ვნახე _ გადათხრილი კარიერები, უმოწყალოდ გაჩეხილი ტყე, განადგურებული მწვანე საფარი. ამას დაერთო წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რამდენი ცხოველი და ტყის ბინადარი მოისპო და გადაშენდა, როგორ ბინძურდება ჰაერი, ამას დავამატოთ ჰაერის ციანიდით მოწამვლის ფაქტები, ასევე როგორ იწამლება მდინარეები, წყლის მეშვეობით სასოფლო სამეურნეო პროდუქტები და საბოლოოდ, რა ზიანი ადგება ადამიანს, არა მხოლოდ ადგილობრივ მოსახლეს, არამედ თუნდაც თბილისის მცხოვრებს, რომელიც ბაზარში აქ მოყვანილ პროდუქტებს ყიდულობს…. https://iberiana2.wordpress.com/georgia/sakdrisi/rmg/ სრულად:

