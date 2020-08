მეცნიერებმა ბირთვულ ნარჩენებზე მომუშავე ელემენტი შექმნეს, რომელიც ელექტრომობილებშიც ჰპოვებს გამოყენებას



მეცნიერებმა ბირთვულ ნარჩენებზე მომუშავე ელემენტი შექმნეს კალიფორნიაში დაფუძნებულმა სტარტაპმა Nano Diamond Battery გადამუშავებული ბირთვული ნარჩენებისგან ახალი ბეტა-გალვანური ელემენტი შექმნა, რომლის მუშაობის ვადაც, შესაძლოა, რამდენიმე ათასი წელი იყოს. მისი პროტოტიპი მეცნიერებმა ლივერმორის ლოურენსის სახელობის ლაბორატორიასა და კემბრიჯის უნივერსიტეტის კავენდიშის ლაბორატორიაში წარმატებით გამოცადეს. ტესტირების შედეგების შესახებ ინფორმაცია გამოცემაში New Atlas გამოქვეყნდა. ამერიკული კომპანიის წარმომადგენელთა განცხადებით, მათ მიერ დამზადებულ ელემენტში ენერგომატარებლის სახით ატომურ ელექტროსადგურებში ექსპლუატაციის შემდეგ დარჩენილი რადიოაქტიური გრაფიტი გამოიყენება, რომლიდანაც რადიოიზოტოპი ნახშირბად-14 მიიღება. გარემოსა და ადამიანების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ის სინთეტური ალმასებითაა დაფარული. რადიოაქტიური ელემენტის იზოტოპები ალმასის საფართან ურთიერთქმედებენ, რის შედეგადაც ბეტა-გამოსხივების ენერგია ელექტრულ დენად გარდაიქმნება ელემენტის გამოყენება სხვადასხვა დანიშნულებით იქნება შესაძლებელი, მათშორის სატრანსპორტო საშუალებებში – მანქანები, მატარებლები და თვითმფრინავებშიც კი. ნახშირბად-14-ის ნახევარდაშლისთვის საჭირო დიდი დროის გამო, ელექტრომობილში მისი მუშაობის ხანგრძლივობამ თეორიულად, შესაძლოა, 90 წელი შეადგინოს, დედამიწის ორბიტაზე მყოფი მცირე სიმძლავრის თანამგზავრის შემთხვევაში კი 28 ათასი წელი. ყოველდღიური მოხმარებისთვის განკუთვნილი ვერსია, სავარაუდოდ, გაყიდვაში უახლოესი ორი წლის განმავლობაში ჩაეშვება. წყარო: popx.ge ______________________________________________________________ P.S. აი ასეთი საინტერესო აღმოჩენების დანერგვა მოხდება 2021 წლიდან, რაც აშინებთ მენავთობეებს, დიდი ჰესების მომხრებს და ა.შ, და ჩქარობენ. არა დამანგრეველ ჰესებს! Share this: ბეჭდვა

ელფოსტა

Facebook

Related

This entry was posted on აგვისტო 28, 2020 at 5:59 PM and is filed under 2020, ენერგეტიკა, მეცნიერება. Tagged: ახალი ტექნოლოგიები. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.