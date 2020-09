ალოიზ მიზანდარი – პირველი ქართველი პროფესიონალი კომპოზიტორი



ალოიზ მიზანდარი პირველი ქართველი პროფესიონალი კომპოზიტორი ალოიზ იოსების ძე მიზანდარი (დაიბადა 13 სექტემბერს [ძვ. სტ. 1 სექტემბერი] 1838, ქალაქ გორში — გარდაიცვალა 14 ივნისს [ძვ. სტ. 1 ივნისი] 1912, თბილისში) — ქართველი პიანისტ-ვირტუოზი, კომპოზიტორი და პედაგოგი. პირველი ქართული დაბეჭდილი ნაწარმოების ავტორი (რომანსი „ჩვენ დავშორდით“ 1863 წ.), საფორტეპიანო სკოლის ფუძემდებელი, პირველი სამუსიკო სკოლის ერთ-ერთი დამაარსებელი, რუსეთის საიმპერატორო მუსიკალური საზოგადოების თბილისის განყოფილების საპატიო წევრი. ალოიზ მიზანდარი 1855-1863 წწ. სწავლობდა პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლური ენების ფაკულტეტზე. გამოდიოდა უნივერსიტეტის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად. მილი ბალაკირევსა და ანტონ რუბინშტეინთან ახლო ურთიერთობამ გავლენა იქონია მიზანდარის შემდგომ მოღვაწეობაზე. სწორედ, მან დაწერა პირველი ქართული საორკესტრო, საფორტეპიანო და ვოკალური ნაწარმოებები. ის პირველი დაბეჭდილი ნოტის ავტორი (1863) და ქართული საფორტეპიანო სკოლის ფუძემდებელია. 1874 წელს მან, სავანელმა და ალიხანოვმა თბილისში დააარსეს პირველი სამუსიკო სკოლა, რომელიც 1886 წელს სამუსიკო სასწავლებლად, ხოლო 1917 წელს– თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიად გადაკეთდა. ალოიზის ძმა, ფელიქსი ასევე, პიანისტი და ორღანისტი, ზაქარია ფალიაშვილის მუსიკის პირველი მასწავლებელი იყო. სრულად: https://iberiana.wordpress.com/iberiana/geosurnames/mizandari/ Share this: ბეჭდვა

