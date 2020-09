ვახტანგ VI-ის დროშა



ვახტანგ VI-ის დროშა 15 სექტემბერს დაიბადა ვახტანგ VI (1675-1737), ქართველთა მეფე, სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწე, პოეტი, მთარგმნელი, ისტორიკოსი და მეცნიერი. წარმოგიდგენთ ვახტანგ VI-ის დროშას, რომელიც შეკერილია მუქი შინდისფერი, თხელი გამჭვირვალე აბრეშუმის ნაჭრისგან და თარიღდება 1711 წლით. ზომა: 210×170 სმ. ქსოვილი ორივე მხრიდან მოხატულია შავი და ოქროსფერი საღებავით. დროშის ერთ მხარეს მედალიონისებრ ჩარჩოში ჩახატულია ეპიზოდი „სვეტიცხოვლის აღმართვის" სცენიდან. კომპოზიციის შუა ნაწილი უჭირავს სვეტს, რომელიც ზევიდან ეშვება, მის ორივე მხარეს კი ანგელოზები არიან გამოსახულნი. დროშის მეორე მხარეს მედალიონისებურ ჩარჩოში ოქროსფერ ფონზე წარმოდგენილია ტახტზე მჯდომი დავით წინასწარმეტყველი, რომელიც ქნარზე უკრავს. ტახტის ორივე მხარეს კი ლომების გამოსახულებებია. 1922 წლის 9 სექტემბერს ვახტანგ VI-ის დროშა რუსეთიდან საქართველოში დაბრუნდა და გადაეცა საისტორიო-საეთნოგრაფიო საზოგადოების მუზეუმს. დროშა დაცულია საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში. სრულად: georgian-national-museum

