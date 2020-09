ჩეჩნეთში აღმჩენილია არტეფაქტი ასომთავრული წარწერით



ჩეჩნეთში აღმჩენილია არტეფაქტი ასომთავრული წარწერით ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ გვინდა გაგიზიაროთ ჩვენი სიხარული, ჩეჩნეთის რესპუბლიკის იტუმ-კალინსკის რაიონის სოფელ ბღოვლოიში (Б1овлой) ნაპოვნია შუა საუკუნეების მწერლობის იშვიათი ძეგლი. არტეფაქტი არის ქვის ბლოკი, რომელსაც 24 ასოს ტექსტი აქვს დაწერილი შუა საუკუნეების ასომთავრული დამწერლობით, მე – 9–13 საუკუნეებში. ქართველ კოლეგებთან ერთად დაიწყო ტექსტის გაშიფვრაზე მუშაობა. კვლევის შედეგები გამოქვეყნდება ჩეჩნეთის რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის ბიულეტენში.



ამ აღმოჩენის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ადრე ნაპოვნი მსგავსი ძეგლები, შეიცავდნენ რამდენიმე ასოსგან შემდგარ მოკლე ფრაზებს, ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს მთლიან ტექსტთან.



ჩვენ გვინდა მადლობა გადავუხადოთ იტუმ-კალინსკის რაიონის ხელმძღვანელს, რომელიც დაგვეხმარა არტეფაქტი გადაგვეცა შესანახად ჩეჩნეთის რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიის ინსტიტუტისთვის. აზამათ ახმაროვი ჩეჩნეთი, 17.09.2020

