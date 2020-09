“სექსუალური რევოლუცია“ და ლენინ-ტროცკის “დეკრეტი ქორწინებაზე“



“სექსუალური რევოლუცია“ და ლენინ-ტროცკის “დეკრეტი ქორწინებაზე“ ,,სექსუალური რევოლუცია“; ბევრი ალბათ, ამ გამონათქვამს, ცნობილ ავსტრიელ ფსიქოლოგს, – ზიგმუნდ ფროიდს, მიაწერს ან ვინმე სხვას; სინამდვილეში კი, – ,,სექსუალური რევოლუცია“, და ,,თავისუფალი სიყვარულის“ აგიტაცია – პროპაგანდა, პირველებმა, – ებრაელმა ბოლშევიკებმა დაიწყეს. ,,დეკრეტი ქორწინებაზე“, ეს იდეა ოქტომბრის რევოლუციამდე, დიდი ხნით ადრე, 1911 წელს მომწიფდა, და შემუშავდა – ლენინისა და ტროცკის მიერ. დეკრეტის მიხედვით, ქალები გამოცხადდნენ – ,,მშრომელი ხალხის საკუთრებად“, ხოლო მამაკაცებს, უფლება ჰქონდათ ქალების გამოყენებისა… დაიწყო ,,თავისუფალი სიყვარულის“ ფართომაშტაბიანი პროპაგანდა. ამის გამო, მათ ევროპიდანაც კი მოიწვიეს 300 გერმანელი ,,სპეციალისი“ სექსოლოგი, ძირითადად, – ფროიდის მიმდევრები, რათა რუსეთში, – ,,აღმოეფხვრათ სექსუალური უმეცრება“…. ,,სექსუალური რევოლუციის“ შედეგებმაც არ დააყოვნა. იმატა – ნაბიჭვარი ბავშვების რაოდენობამ, განქორწინებებმა, გაუპატიურებებმა, და ვენერული დაავადებებმა. ლენინის სიკვდილის შემდეგ, სტალინმა, ნამდვილი ომი გამოუცხადა ყოველგვარ გარყვნილებას. თავდაპირველად – ზინოვიევი მოხსნა ყველა თანამდებობიდან, და გადაასახლა, რასაც უსერიოზულესი ოპერაციები მიაყოლა. ოქტომბერში, ჩატარდა მამათმავლობაში შემჩნეული პირების პირველი მასობრივი დაკავებები, შედეგად 130 პირი დახვრიტეს… დამტკიცდა კანონი – მამათმავლობის დასჯის შესახებ – მუხლი 121. მამათმავლობა, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით, ვადით 5 წლამდე. ჩადენილი ძალის, ან დაზარალებულის დამოკიდებული მდგომარეობის გამოყენებით, – თავისუფლების აღკვეთით – 8 წლამდე…. სრულად: https://iberiana.wordpress.com/sodom/zneoba/swqsualuri-revolucia/ Share this: ბეჭდვა

ელფოსტა

Facebook

Related

This entry was posted on სექტემბერი 20, 2020 at 4:29 PM and is filed under 2020, ზნეობა. Tagged: ლენინი, სტალინი, ტროცკი, უზნეობა. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.