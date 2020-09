რუსუდან შარაძე – „გურამ შარაძის მკვლელობის საქმეში სააკაშვილის როლი უმთავრესია“



რუსუდან შარაძე – “გურამ შარაძის მკვლელობის საქმეში სააკაშვილის როლი უმთავრესია, ისევე, როგორც გიგა ბოკერიასი“ „სააკაშვილი ის არაკაცია, რომელიც ციხეში ერთი საათიც ვერ ჩაჯდა“, – აცხადებს for.ge–სთან საუბრისას გურამ შარაძის შვილი, რუსუდან შარაძე, რომლის შეფასებით, ექს–პრეზიდენტს საქართველოში ჩამოსვლის ეშინია და ქალებს ამოფარებულს უნდა სამეგრელოში ხალხის გაბრიყვება. როგორც შარაძე აცხადებს, გურამ შარაძის მკვლელობის საქმეში სააკაშვილის როლი უმთავრესია, ისევე, როგორც გიგა ბოკერიასი, ხოლო შემსრულებლები იყვნენ – შსს–ს უმაღლესი პირებიდან პატრულამდე. კერძოდ, ვანო მერაშვილი, დათა ახალაიას და მეგის ქარდავას ზონდერები. for.ge რუსუდან შარაძეს ესაუბრა. – მიხეილ სააკაშვილი ბოდიშს იხდის და ისევ ხელისუფლებაში დაბრუნებაზე საუბრობს. როგორ ფიქრობთ, რამდენად გულწრფელია მისი ბოდიში და რა როლი აქვს მას გურამ შარაძის მკვლელობის საქმეში? რუსუდან შარაძე: გურამ შარაძის მკვლელობის საქმეში სააკაშვილის როლი უმთავრესია, ისევე, როგორც გიგა ბოკერიასი. დანარჩენები – მერაბიშვილი, ახალაია და ასე შემდეგ, შემსრულებლები იყვნენ. ფიზიკურად, ყველა იერარქია იყო ჩართული, იქით – შსს–ს უმაღლესი პირებიდან პატრულამდე, აქეთ – დათა ახალაიას და მეგის ქარდავას ზონდერები. ამათთან თანაცხოვრება როგორ შეიძლება? რა ჰქვია იმას, რომ წამებაში, კაცისკვლაში მონაწილე ადამიანები არათუ ციხეში სხედან, არამედ, უმაღლეს თანამდებობებს იკავებენ, მათ შორის, ძალოვან უწყებებში? https://guramsharadze.wordpress.com/gamosatxovari/2014-2/r-sharadze-2/ სრულად: Share this: ბეჭდვა

