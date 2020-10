უფლის მათრახი თუ გვიშველის დღეს



— უფლის მათრახები — — უფლის მათრახები — მეცხრამეტეში რუსის შემოსახლებული სომეხი ჯავახეთს გვედავება, აზერი ქვემო ქართლს, ოსი ზემო და შიდა ქართლს. არადა ეს ხიზნები ჩვენი ქართველი წინაპრების გულგრილობა–ბედოვლათობის გამო დამკვიდრდნენ ოდესღაც ამ მიწებზე და ჩვენი უნიათობით არიან ასეთი გათავხედებულები. რაც დაგვითესეს წინამორბედებმა იმას ვიმკით და ასევე მოიმკიან ჩვენი შვილებიც რიკოთის უღელტეხილის ჩინელებზე გადაცემას, წეროვანის, ნორიოს და კუმისის ველებზე არაბის დასახლებას და თბილისში ირანელების შემოსახლებას რაზეც უღვთოდ კეთდებიან დღევანდელი იუდა ქართველები. ყველა უკუღმა ნათესს მოიმკიან ჩვენი შვილები რასაც მშობლები ვუთესავთ. ასი წელიწადი სრულდება მომავალ წელს რაც ბილშევიკებმა დაიპყრეს საქართველო და იმ სახელმწიფო ქონების ნაციონალიზაცია მოახდინეს რომელიც ასე უხვად (90%) ჰქონდათ უცხოელებზე და ძირითადად სომხებზე მიყიდული კავკასიის ნამესტნიკებს, თუ ჟორდანიას მენშევიკური მთავრობის ანტიქართველ ,,ქართველებს”.. ასე გვიშველა ასი წლის წინ ერთი ბოროტებისგან მეორე, ბოლშევიკურმა ბოროტებამ და არც ახლა ვართ დაზღვეული ამისგან. რადგან ასიოდე წლის წინანდელ მწარე მაგალითებს არათუ ვითვალისწინებთ ქართველები, არამედ გაათმაგებული გამეტებით ვყიდით მატერიალურად და სულიერად სამშობლოს. გავა ისევ ასი წელიწადი და თუ ისევ რომელიმე მძიმე განსაცდელმა შემოგვაბრუნა და გვიხსნა გადაშენებისგან, შთამომავალი აუცილებლად იგივე ტკივილით დაწერს უგუნური დღევანდელობის საშინელ შედეგებზე, რომელიც მას დააწვება და სიცოცხლეს გაუმწარებს. სირაქლემას პოზაში მდგომ ქართველებს უფლის მათრახი თუ გვიშველის დღეს. ასი წლის წინანდელის დღევანდელობაში მაყურებელი კი თანდათან ვრწმუნდები, რომ ყოველგვარი ,,ბოლშევიზმი” ღვთისგან საწვრთნელად არის ჩვენს თავს მოვლენილი, მაგრამ ჭკუას მაინც ვერ ვსწავლობთ. ან როგორ უნდა ვისწავლოთ მწარე მაგალითებზე ჭკუა როცა საგულდაგულოდ გვაქვს ის მწარე მაგალითები დავიწყებული. ამიტომაც ვცხოვრობთ ბედოვლათები, საქართველოს უცოდინარები და მტრის მოიმედეები უფლის მათრახიდან, უფლის მორიგ მათრახამდე. გურამ ქართველიშვილი https://iberiana.wordpress.com/iberiana/kartvelishvili/ Share this: ბეჭდვა

