Холодные НОГИ! Чем грозит?

Мы разберем в ролике реальную причину холодных ног и вы поймете, как холодные ноги тесно связаны с такими заболеваниями как поелонефрит, цистит, бесплодие, фибромиома, кисты яичников, простата и другими заболеваниями мочеполовой системы.

Как работают почки можно увидеть с помощью капиляроскопии. Скопление воды говорит о том, что почки не выводят соли из организма человека.

Также можно узнать о том как работают почки по характеру мочи. Когда она светлая и прозрачная, это говорит о том что почки не очищают организм от солей. Значит в почках нарушена концентрационная функция. Когда почки здоровые, моча ярко окрашенная, концентрированная.