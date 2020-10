Холодные НОГИ! Чем грозит?



Холодные НОГИ! Чем грозит? Мы разберем в ролике реальную причину холодных ног и вы поймете, как холодные ноги тесно связаны с такими заболеваниями как поелонефрит, цистит, бесплодие, фибромиома, кисты яичников, простата и другими заболеваниями мочеполовой системы. Как работают почки можно увидеть с помощью капиляроскопии. Скопление воды говорит о том, что почки не выводят соли из организма человека. Также можно узнать о том как работают почки по характеру мочи. Когда она светлая и прозрачная, это говорит о том что почки не очищают организм от солей. Значит в почках нарушена концентрационная функция. Когда почки здоровые, моча ярко окрашенная, концентрированная. Share this: ბეჭდვა

