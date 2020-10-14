Iberiana – იბერია გუშინ, დღეს, ხვალ

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Холодные НОГИ! Чем грозит?

Posted by iberiana on ოქტომბერი 14, 2020


Холодные НОГИ! Чем грозит?

Мы разберем в ролике реальную причину холодных ног и вы поймете, как холодные ноги тесно связаны с такими заболеваниями как поелонефрит, цистит, бесплодие, фибромиома, кисты яичников, простата и другими заболеваниями мочеполовой системы.
Как работают почки можно увидеть с помощью капиляроскопии. Скопление воды говорит о том, что почки не выводят соли из организма человека.
Также можно узнать о том как работают почки по характеру мочи. Когда она светлая и прозрачная, это говорит о том что почки не очищают организм от солей. Значит в почках нарушена концентрационная функция. Когда почки здоровые, моча ярко окрашенная, концентрированная.

This entry was posted on ოქტომბერი 14, 2020 at 11:22 AM and is filed under 2020, ჯანმრთელობა. Tagged: , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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