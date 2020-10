1990 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნები



1990 წლის 28 ოქტომბრის მრავალპარტიული არჩევნები 1990 წლის 28 ოქტომბერს გაიმართა საქართველოს პირველი მოწვევის უზენაესი საბჭოს არჩევნები. საქართველოს ისტორიაში ეს იყო მეორე მრავალპარტიული არჩევნები. პირველად მრავალპარტიული არჩევნები გაიმართა საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში (მოქმედებდა 1918-1921 წლებში) 1919 წლის 14 – 17 თებერვალს, როდესაც მრავალპარტიული წესით არჩევული იქნა დემორატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება. 1990 წლის 28 ოქტომბერს არჩევნები ჩატარდა 1990 წლის 18 აგვისტოს საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის (მოქმედებდა 1921-1990 წლებში) XI მოწვევის უზენაესი საბჭოს (მოქმედებდა 1985-1990 წლებში) XVI სესიაზე მიღებული კანონის “საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნების შესახებ” საფუძველზე. აღნიშნული კანონით პირველის მოწვევის უზენაეს საბჭო განისაზღვრა 250 სადეპუტატო მანდატით, რომელთაგან 125 აირჩეოდა ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში, ხოლო კიდევ 125 პროპორციული წარმომადგენლობით სრულიად საქართველოს პარტიული სიების მიხედვით. პირველი მოწვევის უზენაესი საბჭოს უფლებამოსილების ვადად დადგინდა 5 წელი. 1990 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 11 საარჩევნო სუბიექტმა, გაიმარჯვა №12-ე საარჩევნო ბლოკმა “მრგვალი მაგიდა-თავისუფალი საქართველო”, რომლის სპიკერიც იყო ზვიად კონსტანტინეს ძე გამსახურდია (1939-1993 წლები) – მწერალი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. არჩევნებში გამარჯვებულმა ბლოკმა ჯამში მიიღო 155 სადეპუტატო მანდატი. საქართველოს უზენაეს საბჭოში დეპუტატთა არჩევნების ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში გამართული არჩევნების შედეგი №12 ნუცუბიძის საარჩევნო ოლქში იყო შემდეგი: ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 25 225, ხმის მიცემაში მონაწილეობა მიიღო სულ 17 690 ამომრჩეველმა, ბათილად იქნა ცნობილი 1 444 ბიულეტენი, ზვიად კონსტანტინეს ძე გამსახურდიამ მიიღო 14 099 ამომრჩევლის ხმა. 1990 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოს პირველი მოწვევის უზენაესი საბჭოს მრავალპარტიული არჩევნების გამართვა და მასში ზვიად კონსტანტინეს ძე გამსახურდია ხელმძღვანელობით მოქმედი საარჩევნო ბლოკის “მრგვალი მაგიდა-თავისუფალი საქართველს” მიერ სადეპუტატო მანდატების უმრავლესობის მიღება იყო ეროვნული და დემოკრატიული რევოლუციის დიადი გამარჯვება. დავით არაბიძე Share this: ბეჭდვა

