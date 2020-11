რამაზ პატარიძე გარდაიცვალა





გარდაიცვალა ქართული ანბანის ქურუმი და მესაიდუმლე რამაზ პატარიძე 14 იანვარი, 2015 ადამიანი, რომელმაც მთელი ცხოვრება შეალია იმის კვლევას, ქართული დამწერლობა მეხუთე საუკუნიდან იწყება თუ ძველი წელთაღრიცხვის მეექვსე საუკუნიდან. დამწერლობათმცოდნე რამაზ პატარიძე ალექსანდრე ხარანაულის ფილმში „ანბანის ენით“. *** რამაზ პატარიძე – ქართული ანბანური დამწერლობა სრული მიმოხილვა *** რამაზ პატარიძე, ავტორი წიგნისა „ქართული მწიგნობრობა“, გამოყოფს ქართული ანბანის შექმნის შემდეგ მნიშვნელოვან თარიღებს: ძველი წელთაღრიცხვის 415 წელი – შეიქმნა ქართული ანბანი, ახალი წელთაღრიცხვის 311 წელი კი ქართული მწიგნობრობის აღორძინების თარიღია.

