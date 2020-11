არჩევნების შედეგი, მოლოდინების გაცრუების შედეგია



დემურ გიორხელიძე – არჩევნების შედეგი, მოლოდინების გაცრუების შედეგია … ”ოცნება” თვალთმაქცობს, როცა წინა ხელისუფლების დანაშაულებზე საუბრობს, რადგან დამნაშავეების გასამართლება მოწვეული ცნობილი ადვოკატებითა და ღია სასამართლო პროცესების საშუალებით შეეძლო, მაგრამ, ამის ნაცვლად, – კოჰაბიტაცია და ყალბი პროპაგანდა ამჯობინა! დღევანდელი შედეგი – ლოგიკურია! ხელისშეწყობამ ნეოლიბერალური იდეოლოგიის პარტიებისა, მათი დაფინანსების უზრუნველყოფამ და ღრმა პროპაგანდამ თავისი საქმე გააკეთა – ისინი პარლამენტში არიან! მათი მხარდაჭერა აგრეთვე განაპირობა ბოლო 30 წლის განმავლობაში განათლების სისტემის განადგურებამ, ახალგაზრდებში ყალბი, დამანგრეველი და დესტრუქციული ფასეულობათა სისტემის პროპაგანდამ და ყალბი ორიენტირების გაჩენამ. ამ ტყლაპო-შეხედულებების მხარდაჭერა მხოლოდ გაუნათლებელ ადამიანებს შეუძლიათ!.. კლასიკური კონსერვატული იდეოლოგიის მატარებელი არცერთი პოლიტიკური ძალა პარლამენტში ვერ მოხვდა… ყველა ეს ე.წ. ”ეროვნული ძალა” დროსაცდენილი ხერხებითა და მეთოდებით მოქმედებს და უკიდურესი შეზღუდული შეხედულებათა სისტემის მატარებელია, აკვიატებული იდეა-ფიქსებითა და პიროვნული სიმპათიებით; ახალი ეროვნული საღი ძალის ფორმირება კი არ ხერხდება, რადგან მათზე არანაირი მოთხოვნა არ არსებობს. ამიტომ არის ის, რაზეც სინამდვილეში არის მოთხოვნა. ეს მოთხოვნა ფორმირებული იქნა ცნობიერების კორექციის გზით, მაგრამ სწორედ ამ გზით შეიძლება მისი გასწორება და დეფორმირებული ცნობიერების საკუთარ ფუძეზე დაბრუნება, რომელსაც ერთადერთს შეუძლია პროგრესის უზრუნველყოფა. ეს ძალზე რეალურია, მაგრამ მინიმალურად აუცილებელი რაოდენობის ადამიანს უნდა სურდეს ეს! ჯერ-ჯერობით, ეს მინიმალურად აუცილებელი რაოდენობა ადამიანებისა არ არსებობს! არსებული მდგომარეობა ერთადერთი რამის მაჩვენებლია: ქართველებს დიდად არაფრად უღირთ საკუთარი ტრადიციული კულტურა, კულტურული ფასეულობები, საკუთარი იდენტურობა და საკუთარი მომავალი! არ უღირთ! შედეგიც შესაბამისია! თუ ასე გაგრძელდება, საქართველო აუცილებლად დაეშვება იმ უკიდურეს მდგომარეობაში, როცა მისი იდენტურობა, მისი გავლენა ამ ქვეყანაში ნიველირებული იქნება და იგი ეროვნულ უმცირესობაში გადავა! ორი რამ გარანტირებულს ხდის ამ სასტიკ პერსპექტივას: დემოგრაფიული კატასტროფა და

გაუნათლებლობის კულტივირება (განათლების დეგრადაცია), გლობალურად, ქართულ კულტურაში, ყალბი იდეოლოგიური ორიენტირების გავრცელების მხარდაჭერა სახელმწიფოს დონეზე! 2.11.2020

