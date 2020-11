გურამ მარხულია – „დიდი სომხობა“ საქართველოში



გურამ მარხულია – „დიდი სომხობა“ საქართველოში გურამ მარხულია – „დიდი სომხობა“ საქართველოში ისტორიულმა ბედისწერამ ისე ინება, რომ უდიდესი ძალისხმევის ფასად ქართველმა ერმა თავისი სამიათასწლოვანი სახელმწიფოებრიობა შეინარჩუნა და საქართველოს სამეფოს დაშლის მიუხედავად, ცალკეული ქართული სამეფო-სამთავროების სახით XIX საუკუნის დასაწყისამდე მოაღწია. სომხებს სხვა ბედი ერგოთ წილად: საუკუნეების განმავლობაში არათუ სომხური სახელმწიფოებრიობის, არამედ სომხური ეთნოსის ყოფნა-არყოფნის საკითხიც კი მწვავედ იდგა. ძვ.წ. VI ს. დასაწყისში სამხრეთ კავკასიაში მნიშვნელოვანი ეთნოპოლიტიკური ცვლილებები მოხდა. 590 წელს მიდიელებმა ერთდროს ძლევამოსილ ურარტუს სახელმწიფოს ბოლო მოუღეს. ურარტუელთა ნაწილი აიყარა, ჩრდილოეთით, ქართული ტომებით დასახლებულ ტერიტორიაზე გადმოსახლდა და თანდათანობით მათში აითქვიფა… XVIII საუკუნის ბოლოს სამხრეთ კავკასიისათვის ბრძოლაში რუსეთის იმპერიაც ჩაება. 1783 წელს ერეკლე II იძულებული გახდა რუსეთთან მფარველობით ტრაქტატზე მოეწერა ხელი, რამაც ქართლ-კახეთის სამეფოს საგარეოპოლიტიკური მდგომარეობა ძალზე გაართულა. 1795 წელს აღა-მაჰმად-ხანი ქართლ-კახეთის დასასჯელად დაიძრა. ყარაბაღის ხანი შუშის ციხეში ჩაიკეტა და მტერს მედგარ წინააღმდეგობას უწევდა, ხოლო ყარაბაღელი მელიქები მეჯლუმი და აბო სპარსელებს შეუერთდნენ. სომეხთა კათალიკოსმა ლუკამ, თავი რომ გადაერჩინა, “სამხედრო ხარჯის დასაფარად” საქართველოში მიმავალ აღა-მაჰმად ხანს 100 000 მანეთი მისცა; ამასთან, მან სპარსეთის მბრძანებელს სთხოვა, საქართველოში მცხოვრები სომხებისთვის არ ევნო… თბილისის და აღმოსავლეთ საქართველოში მცხოვრები სომხობამ მას მერე გამოყვეს სოროდან თავი როდესაც ხანმა დატოვა საქართველო. ამ სომხებმა დაიკავეს იმ ქართველთა სახლები რომლებიც დაიღუპნენ სპარსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში, დანგრეულ ეკლესიებს და მონასტრებს სომხობამ გუმბათი შეუცვალა და „სომხური“ გახადა. .. სრულად: https://iberiana2.wordpress.com/markhulia/ Share this: ბეჭდვა

