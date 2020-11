რატომ არ გვქონდა დენი 1991-2003 წლებში



საქართველოს ელექტროენერგეტიკა 1991-2003 წლებში აქსიომაა ის, რომ ენერგეტიკული სექტორის გამართულ მუშაობაზე მნიშვნელოვანწილად არის დამოკიდებული ნებისმიერი ქვეყნის შიდა პოლიტიკური სტაბილურობა და ეკონომიკური განვითარება. 1991 წელს, დამოუკიდებლობის მოპოვებისთანავე, საქართველოს ენერგეტიკული სექტორი მძიმე დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა. საქართველოს ხელისუფლების სურვილი და იმედები, დაეკმაყოფილებინა აშშ-სა და ევროკავშირის ინტერესები (საქართველოს გავლით მიეღოთ კასპიისპირეთის გაზი და ნავთობი) და გამხდარიყო აღმოსავლეთ-დასავლეთის დამაკავშირებელი ენერგეტიკული ჯაჭვის ერთ-ერთი რგოლი, წინააღმდეგობაში მოვიდა რეგიონის დომინანტი ქვეყნის, რუსეთის ინტერესებთან, რომელსაც სურდა, რომ ენერგომატარებლების როგორც მწარმოებელი, ისე გამტარებელი ქვეყანა დასავლეთისათვის მხოლოდ თვითონ ყოფილიყო. ასეთი იყო რეგიონში რუსეთისა და დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებს შორის არსებული გეოსტარტეგიული დაპირისპირების შინაარსი 1993-2002 წლებში. საქართველო, როგორც ენერგეტიკული რესურსების ტრანსპორტირების ალტერნატიული მიმართულების ერთ-ერთი რგოლი, ამ დაპირისპირების ეპიცენტრში აღმოჩნდა. 1993-2002 წლებში სამოქალაქო ომის რეციდივების და რეგიონში არსებული გეოსტრატეგიული ინტერესების დაპირისპირების შედეგად საქართველოს ენერგეტიკული სექტორი ეტაპობრივად დაინგრა. ამ ნგრევას განაპირობებდა როგორც სხვადასხვა საეჭვო ხასიათის ინციდენტები (რომელიც გამოძიების შედეგად დადგენილი ფაქტების საშუალებით შეიძლებოდა დაკვალიფიცირებულიყო როგორც ტერორისტული აქტები), ისე სახელმწიფო

ინსტიტუტების უუნარობა, სათანადო მოვლა-პატრონონობა გაეწიათ სასიცოცხლო მნიშვნელობის ენერგო ობიექტებისათვის. უყურადღებობის და მოუვლელობის გამო სერიოზული დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა გენერაციის ობიექტები, ელექტროგადამცემი ხაზები, გაზის მილები და მათთან დაკავშირებული მეურნეობებები. მხოლოდ ენგურჰესზე, რომლის რეაბილიტაცია ამჟამადაც მიმდინარეობს, რამდენიმე ავარია მოხდა, რომელთაგან არც ერთი ბოლომდე არ გამოძიებულა. პირველი ავარია მოხდა 1993 წლის დეკემბერში, სოხუმის დაცემიდან ორი თვის შემდეგ. 1995 წელს თავდასხმის შედეგად მწყობრიდან იქნა გამოყვანილი 500 კილოვატიანი აგერეგატი. ბოლოს, 2002 წლის ნოემბერში, მას ისევ მიადგა სერიოზული ზიანი. მსგავსი დაუდგენელი ინციდენტები მოხდა გარდაბნის ენერგობლოკებზეც. პირველი მნიშვნელოვანი ზიანი გარდაბნის გაზის გენერაციის ობიექტებს, კერძოდ, ყველაზე ახალ – მეცხრე და მეათე ბლოკებს – 1993 წლის დეკემბერში ხანძრის შედეგად მიადგა. 1998 წლისათვის ეს ბლოკები აღდგენილი იქნა გერმანული ბანკის კრედიტით და 1999 წელს AES თელასს, პირველ ამერიკულ კომპანიას გადაეცა, რომელიც საქართველოს ენერგეტიკულ ბაზარზე 1998 წელს შემოვიდა. 2001 წლის დეკემბერში, სამხრეთ კავკასიური მილსადენის შესახებ შახდენიზის კონსორციუმის მიერ გაკეთებული განცხადებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ, აფეთქება მოხდა AES თელასის მფლობელობაში გადასულ ენერგობლოკებზეც. ამ აფეთქების შედეგად მეცხრე ბლოკი სერიოზულად დაზიანადა, მეათე ბლოკიდან კი საერთოდ აღარაფერი დარჩა. ამ ინციდენტებს შედეგად, ბუნებრივია, ენერგეტიკული სექტორის პარალიზება მოჰყვა, რასაც თან ახლდა ქვეყნის სულ უფრო მეტი დამოკიდებულება მეზობელი ქვეყნებიდან ენერგომატარებლების იმპორტზე. საქართველო ზამთრის განმავლობაში ელექტროენერგიას ძირითადად რუსეთიდან და სომხეთიდან ყიდულობდა3. ამ პერიოდში, სამოქალაქო ომისა და ეკონომიკის ნგრევის პირობებში, საქართველოს მოსახლეობის მსყიდველობის უნარიონობა იმდენად დაქვეითდა, რომ AES თელასის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის ამოღების მაჩვენებელი პირველ წელს მხოლოდ 10-20% შეადგენდა. ამ ფონზე აღმოცენდა ენერგო მაფია, რომელიც არ იყო დაინტერესებული, რომ ელექტროენერგია არამსყიდველობისუნარიანი მოსახლეობისთვის მიეწოდებინდა და შედეგად დაიწყო სახელმწიფოს მიერ შესყიდული ელექტროენერგიის რეექსპორტი მეზობელ ქვეყნებში. საქართველოს მოსახლეობას კი ამ დროს ელექტროენერგია მნიშვნელოვანი შეზღუდვებით მიეწოდებოდა. ელექტროენერგიის სექტორში ამ დროს დადებული გარიგებები იმდენად წამგებიანი და არაგამჭვირვალე იყო, რომ მიუხედავად კონტროლის პალატის მიერ ჩატარებული არაერთი შემოწმებისა, სრული სურათის აღდგენა იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა ამ სფეროში 90-იან წლებში შეუძლებელია. ცნობილია მხოლოდ ის, რაც უკვე აღვნიშნეთ – რომ ამოღების დაბალი მაჩვენებლის გამო, მოსახლეობისათვის ელექტროენერგიის მიწოდება წამგებიანი იყო და რომ წარმოებული და შესყიდული ელქტროეენრგიის დიდი ნაწილი ექსპორტზე და რეექსპორტზე მიდიოდა, Share this: ბეჭდვა

ელფოსტა

Facebook

Related

This entry was posted on ნოემბერი 5, 2020 at 7:11 PM and is filed under ენერგეტიკა. Tagged: 1991-2003, ენერგეტიკა, მეცხრე ბლოკი. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.