მომავალი არ ეკუთვნის ამ ქვეყანაში წარსულის ნაშთებს! საოცარი ქვეყანა ვართ – ვინც არ იზიარებს და არ უერთდება ნაცმოძრაობის და მისი სატელიტების დღევანდელ აქციას თბილისში პარლამენტთან, ის ქართველები გამოაცხადეს მონებად, აზრობრივად დეგრედირებულად, რუსეთუმეებად, ღირსების არმქონედ და ა.შ პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია… ამ ყველაფერს აჟღერებს ძირითადად ის კრიმინალური ძალა, რომლის სინდისზეა ამ ქვეყანაში – 2008 წლის აგვისტოს ომის პროვოცირება, ტერიტორიების დაკარგვა, მეზობელ სახელმწიფოებზე გადაცემა, თავისუფალი აზრის ჩახშობა, ძალადობის წახალისება, ბიზნესების რეკეტი, მოსახლეობის ტერორი და ზომბირება, პოლიციის კრიმინალიზება, ერთპარტიული პარლამენტარიზმის ფუძემდებლობა, ნულოვანი ტოლერანტობის მომხრეობა (ყველანი ციხეში!!!), არჩევნების გაყალბებების გამრავალფეროვნება (სპეცდანიშნულების რაზმების მიერ უბნებზე თარეში), ახალი აზროვნების ადამიანების შექმნის მცდელობა და ა.შ აი ეს ხალხი იბრძვის ხელისუფლებაში დასაბრუნებლად! აი ამ ხალხის დასაბრუნებლად უდგანან მათ მხარში ეს ნახევარპროცენტიანი პარტიები… პარტიები, რომლებსაც ძალიან ბევრი უკლიათ ჯერ ნაცმოძრაობის ე.წ “რეიტინგს” რომ მიახლოვდნენ. ნაცმოძრაობისთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს მათ გვერდით მდგომ ნებისმიერ ძალას, ეს პარტიები მათ სჭირდებად უბრალო ვიზუალიზაციის მოსახდენად – “მიშა ბევრი ვართ მიშააა!!!” ცირკი არის ის, რომ სწორედ ნაცმოძრაობის ხარჯზე ცდილობენ ეს პაწა-პუწუ პარტიები მათი მოთხოვნები გაისწორონ და რაიმე სახით აიძულონ ხელისუფლება დათმობაზე წამოვიდეს. ნაცმოძრაობაც ამაზე თვალს ხუჭავს, რადგან ამ ეტაპზე სჭირდება ეს ე.წ მუხტი. კარგად დაიმახსოვრეთ – თუ რაიმე სახის დესტაბილიზაციის მცდელობა დაიწყო დღეს. ხვალ ან ზეგ, ნაცმოძრაობა ყველაზე მშრალად გამოვა ამ სიტუაციიდან, რადგან მათ პოლიტიკური სიეშმაკის ყველაზე დიდი გამოცდილება აქვთ, ვიდრე ლელოებს, აღმაშენებლებს, ელისაშვილოვიჩებს და სხვა “თანამოძმეებს”… სწორედ მათზე გადატეხავენ პასუხისგების ჯოხს და საბოლოოდ ახალ პარლამენტშიც საკმაოდ ტექნიკურად შევლენ საქმე საქმეზე თუ მივიდა მომავალში!… ნამდვილად თანავუგრძნობ განსაკუთრებით ახალგაზრდობას, 17-18-20 წლის გოგო-ბიჭებს, რომლებიც სხვადასხვა სახის უნიჭო შოუების კეთებით არიან დაკავებულნი და ჩრდილოეთ კორეა აკერიათ პირზე!… მათ გადმოცემით, იუთუბით, გუგლით, სოცქსელებით თუ ექმნებათ რაღაც წარმოდგენა, თუ რა იყო ჯერ ე.წ ვარდების რევოლუცია, 2007 წლის 7 ნოემბერის და 2011 წლის 26 მაისის წარმოუდგენელი და სისხლზე დაგეშილი დარბევები, ფსიქოლოგიური ტერორი, შიშში და უმომავლობაში ცხოვრების განცდა და სხვა… ამ სისტემას სთესდა ის პარტია და მათი ლიდერი, რომელთა დაბრუნებისთვის იბრძვიან ეს ბავშვები და მართლა გულწრფელად სჯერათ, რომ ახალ, ბედნიერ მომავალს უქადით ხელისუფლების ცვლილება ნაცმოძრაობის ხარჯზე. (დანარჩენი პარტიების ფრთები უბრალოდ იმისთვის თუ იბრძოლებენ 2 დეპუტატით მეტი შეიყვანოს მათმა პარტიამ პარლამენტში, სხვა პოტენციალი მათ რათქმაუნდა არც აქვთ!)… ჩრდილოეთ კორეას სწორედ ნაცბანდა ქმნიდა ამ ქვეყანაში ახალგაზრდებო და სწორედ 2012 წელს უარი უთხრა ქართველმა ხალხმა მათ ერთხელ და სამუდამოდ! მართლა ადამიანურად მეცოდება ის ხალხი, ვისაც ნაცმოძრაობა ქვეყნის გადამრჩენად მიაჩნია და მიშას ჩამოსვლა ქვეყნის სიკაშკაშედ. არც არავინ თხოვს ქართულ საზოგადოებას მოწონდეს ივანიშვილი, მოწონდეს “ოცნება” ან ნებისმიერი პარტია, ყველა ნორმალურ ადამიანს სურს ბევრად უკეთესი რეალობა, უკეთესი ცხოვრება, უკეთესი ხვალინდელი დღე, მაგრამ არა წარსულში დაბრუნების ხარჯზე, არა სიტყვის თავისუფლების და ძალადობა-წამებაში დაბრუნების ხარჯზე!… ეს არ უნდა შეეშალოს ქართველს სწორედ. მივესალმები ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც არ უჭერს მხარს ბუნებრივია “ოცნებას”, გამოხატავს პროტესტს, მაგრამ არ უდგას გვერდით ნაცმოძრაობის კლანს და არ უერთდება ამ აქციას, ისინი ყველაზე ღირსეულები არიან. უბრალოდ დააკვირდით ნაცმოძრაობის წევრების გამოსვლებს – როგორი გაჟღენთილია მათი გამოსვლები რევანშიზმით, სიბოროტით, სიძულვილით და ხელისუფლებაში მოსვლის დაუოკებელი ჟინით!… კოკი კვერნაძე 8.11.2020 მომავალი არ ეკუთვნის ამ ქვეყანაში წარსულის ნაშთებს!… Share this: ბეჭდვა

