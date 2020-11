2007 წლის 7 ნოემბერი



2007 წლის 7 ნოემბერი – ხელისუფლება ოპოზიციას ძალისმიერად დაუპირისპირდა Share this: ბეჭდვა

ელფოსტა

Facebook

Related

This entry was posted on ნოემბერი 9, 2020 at 2:56 AM and is filed under საქართველო-Georgia. Tagged: მიტინგის დარბევა. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.