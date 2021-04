ნინო ჩხობაძე – “კაშხალი, რომელზეც დამოკიდებულია 300-ათასიანი მოსახლეობის ბედი, ჩვენთვის სულერთი არ არის”



ნინო ჩხობაძე – “კაშხალი, რომელზეც დამოკიდებულია 300-ათასიანი მოსახლეობის ბედი, ჩვენთვის სულერთი არ არის” https://www.radiotavisupleba.ge/embed/player/0/31187230.html?type=video ნინო ჩხობაძე “დილის საუბრებში” ლაპარაკობს “ნამახვანი ჰესის” კასკადის პროექტის დოკუმენტაციის გაცნობა-შემოწმების პროცესზე, რისი მთავარი მიზანიც, მისი თქმით, უსაფრთხოების რისკების შეფასებაა. ის ხაზს უსვამს იმასაც, რომ საქართველოში “არც ერთ პროექტზე გადაწყვეტილება არ მიიღება საზოგადოების მონაწილეობით”. Share this: ბეჭდვა

ელფოსტა

Facebook

Related

This entry was posted on აპრილი 6, 2021 at 9:58 PM and is filed under 2021. Tagged: ნამახვანი, ნინო ჩხობაძე. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.