ЗАБЫТЫЙ ГЕНОЦИД СВАНОВ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

В Никоновской летописи за 1563 г. повествуется: “И Темгрюк (Темрюк Идаров.— С. Б.) со государевыми людьми недругом своим недружбу довел и в свою волю их привел, а воевал Шепшуковы улусы… И воевали землю их одиннадцать дней, и взяли кабаков мшанских и сонских сто шестьдесят четыре, и людей многих побили и в полон имали”. Комментируя термин “сонские”, Е.Н. Кушева пишет: “Документы конца XVI и XVII вв. дают материал для определения Сонских кабаков. “Соны” русских источников — это сваны, для которых русские приняли грузинскую форму их названия; но термин Сонская земля употреблялся тогда в более широком смысле… Отсюда название перевальных путей из Кабарды в Грузию “Сонскими щелями”. Как видно, Соны (Сонэ), Суаны — это грузинская форма этнонима сван, распространенная и среди адыгов.

Б.Д. Газиков на основе анализа топонимики и осетинского и ингушского фольклора, приходит к выводу, что “под “Сонскими кабаками” подразумевались селения, лежащие в междуречье Сунжи и Терека и частично на левом берегу Терека”. Также, Б.Д. Газиков убедительно показывает, что сонами / санами в осетинском фольклоре назывался народ, живший на территории Осетии до прихода сюда иранцев. Л.И. Лавров считал, что боевые действия царских войск происходили в районе Верхнего Прикубанья. “…Взяли кабаков мшанских и сонских сто шестьдесят четыре…”, -говорится в документе о военных действиях на Кавказе в 1563 году. Лавров Л.И. выявил в районе Верхнего Прикубанья город Шоан и реку Шоану и христианский храм X в. Шоан. В официальном русском документе 1743 года он обнаружил в Верхнем Прикубанье народ “соны”. По мнению Лаврова, название “шоан” сопоставимо с названием неизвестного народа “мшаны” из документа, а “соны” с современными сванами, которых до сих пор кабардинцы называют “сонэ”, а чеченцы – “шоной”.

«Никоновская» летопись приводит интересное свидетельство о состоянии Центрального Кавказа в середине XVI в. Данная информация содержится в рассказе об отправке в Кабарду отряда (500 стрельцов и 500 казаков) Григория Плещеева. В сентябре 1562 г. эти «государевы люди» по приказу Ивана Грозного прибыли на Северный Кавказ с целью оказать помощь Темрюку Идарову. Отряд должен был содействовать укреплению власти Темрюка в борьбе с противниками, наиболее могущественным из которых являлся Пшеапшоку Кайтукин – Шепшук «Никоновской» летописи.

С помощью русских войск Темрюк «воевал Шепшуковы улусы, да воевал Татцкие земли близ Скиньских городков, и взяли три городка: Махонь, город Енгир, город Каван, и мирзу Телишку убили, и людей многих побили… И воевали землю их одиннадцать дней и взяли кабаков Мшанских и Сонских сто шестьдесят четыре, и людей многих побили и в полон имали, да взяли четырех мурз: Бурната, Ездноура, Бурнака и Дудыля»40.



В результате первого похода кабардинцев были разгромлены 164 кабака (поселений) мшанских и сонских и завоеваны их “города” Алагир, Кобань и Мохань (Степанцминда) (там же). Поэтому и говориться в преданиях осетин, что земли эти (Тагаурское, Куртатинское и Дарьяльское ущелья) были свободными и занимали они эти места мигрируя с запада на восток (Куртатинское и Тагаурское ущелья) в XVI-XVIIIвв. (там же).

То, что в результате боев было взято 164 кабака свидетельствует о том, что действия происходили на довольно значительной территории. Исследователи пытались определить местоположение топографических данных, приведенных выше. По нашему мнению, не вызывает сомнения то, что театр военных действий разворачивался в условном четырехугольнике Йоалхоте — устье реки Сунжи — Дарьял — Газалте.

Здесь течет река Сунжа — Сони русских источников. Также в русских документах 80-х гг. 16 в. под Сонской землей подразумевается территория, располагавшаяся южнее Дарьяла, а вместо Дарьяльского ущелья часто используется термин “сонские щели”. Возможно, что в 60-х годах 16 в. под Сонскими кабаками подразумевались селения, лежавшие на пути Сони (Казбеги) или к Дарьялу, т.е. в междуречье Терека и Сунжи в верхнем течении.

Как известно, боевые действия южнее Дарьяла не велись. Учитывая, что и населенный пункт Саниба лежит также к северу от Дарьяла, то мы можем утвердительно сказать, что под Сонскими кабаками подразумеваются селения, лежащие в междуречье.



Ф.Х. Гутнов пишет, что “Сонская земля расположена в высшей точке Дарьяльского прохода в районе Хеви, осетинам известного под названием Сана“. И добавляет, что “Сонские щели неоднократно упоминались за Ларсовым кабаком,.. сонские земли лежали недалеко от “дигоров да стигоров” на дороге в Грузию“. Т.е., как мы уже отметили, это земли, лежащие в районе Военно-Грузинской дороги. А.Д. Цагаева также приходит к выводу, что соны не являются осетинами. «Эт­нонимом такой же мифической народности, или какого-то древнего племени явля­ется сан/сон. Он также встречается в топонимии нагорной полосы Северной Осе­тии и Казбегского района Грузинской ССР. С этнонимом сан/сон мы имеем топони­мы Сонайы къахыр «Сонов щербина», Сонайы Уастырджи «Сонов св. Георгий»… Этот же элемент имеем и в прежнем названии с. Казбеги и горы Казбек – Сана «Сана» и Санайы хох «Санов гора»… При этом нужно заметить, что саны/соны не были дружественны с предками осетин. Иначе бы не сохранились такие не разло­жимые словосочетания и концовки сказок в осетинском фольклоре, как рын, сонай хызт у «чтобы ты был оберегаем от болезней (эпидемии) и сон (врага)», ма сон кай, йе уонама цауад «кто мой враг, пусть к ним идет» местом обитания сванов, кроме собственно Сванетии был Северный Кавказ и территория Кубани. Именно поэтому в средние века встречается термин – Большая Сванетия. В описании путешествия русского посла Н. Толчанова (1650-1652 гг.) по Урухскому ущелью и на границе Осетии и Кабарды упомянута “сонская дорога”. Русские послы должны были перейти в Балкарию через Имеретию по сонской т.е. сванской дороге через владения Алибега. Как видно, в это время здесь по-прежнему проживали соны, отсюда и “сонская дорога”. Это общее название дороги от нижней Сванетии до Балкарии, так как проходила она на территории сонов. А осетины поселились на бывших землях сванов в Урухском ущелье значительно позже. Об этом также свидетельствует следующее: “Церковь Спасителя мулахского общества имеет в Осетии место, которым пользуются осетины, за что они должны поставлять церкви по семь быков, овец и коз в год. Мулахцы забивают скот и устраивают застолье. Если осетины не заплатят церкви эту подать, мулахцы нападают на их стада, уничтожают пастухов и перегоняют стада в свое село”. Здесь речь идет о западной части Северной Осетии, которая лежит ближе к Сванетии. А дорога из Терека в Имеретию проходила именно по этой территории. Тут же следует отметить, что Арагви на сванском языке означает следующее: “рва” (”ара”) – что означает “восемь” и “гули” (”гви”), что означает “сердце”, т.е. “восемь сердец”. Ср.:”цхра цкаро” – “девять источников”. Более того, в Арагвском ущелье и на всей территори до самого центра Картли зафиксированы топонимы свано-занского происхождения. Например, в Гудамакари высится одинокая скала, которая имеет форму головы человека. Называется она “Лутхум”, но местное население не может объяснить его значения, так как это сванское слово и означает оно “голову”.

http://mshwan1.livejournal.com/1284.html